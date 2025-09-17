Скидки
Стефанос Циципас заменил Джека Дрейпера на Six Kings Slam — 2025

27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вошёл в состав участников выставочного турнира Six Kings Slam — 2025, который во второй раз в своей истории пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 15 по 18 октября. Циципас заменил седьмую ракетку мира британца Джека Дрейпера в списке игроков, сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Теннис. Выставочный турнир Six Kings Slam — 2025. Участники:

Янник Синнер (Италия, чемпион 2024 года);
Новак Джокович (Сербия);
Карлос Алькарас (Испания);
Александр Зверев (Германия);
Стефанос Циципас (Греция);
Тейлор Фриц (США).

Ранее Циципас снялся с турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября.

За участие в турнире теннисисты получат $ 1,5 млн, победитель соревнований заберёт призовой фонд в $ 6 млн.

В прошлом году победу на Six Kings Slam одержал первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В решающем матче он обыграл Карлоса Алькараса.

