Бердых — о матче с Испанией на Кубке Дэвиса: будем фаворитами, если не приедет Алькарас

Финалист Уимблдона-2010, бывшая четвёртая ракетка мира, ныне капитан сборной Чехии Томаш Бердых высказался о жеребьёвке финала Кубка Дэвиса – 2025, в котором чешской сборной предстоит сыграть на старте турнира со сборной Испании. Бердых отметил, что Чехия может выиграть, если на матч не приедет Карлос Алькарас.

«Если мы хотим добиться успеха, нам нужно обыграть всех. Разница будет в том, приедет ли Карлос Алькарас. Это повысит шансы Испании. Если нет, то это команда, которой я бы не боялся. В таком случае именно мы будем фаворитами», – приводит слова Бердыха AS.

Помимо Испании и Чехии, в решающем этапе розыгрыша Кубка Дэвиса – 2025 между собой сыграют Италия – Австрия, Франция – Бельгия и Аргентина – Германия.