Зверев — об участии в Кубке Лэйвера: одна из самых весёлых недель

Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев рассказал, как он относится к проведению Кубка Лэйвера, отметив, что этот турнир обладает особой атмосферой.

«Когда ещё у тебя будет шанс находиться рядом с первым, вторым или третьим номерами рейтинга и получать от них советы? Обычно ты хочешь их обыграть, а тут они твои партнёры. Это совершенно особенная атмосфера, её нет ни на одном другом турнире. Это одна из самых весёлых недель, и я уверен, что все получат удовольствие», – приводит слова Зверева пресс-служба Кубка Лэйвера.

Напомним, Кубок Лэйвера – 2025 пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). В розыгрыше турнира примут участие сборная Европы и сборная мира.

