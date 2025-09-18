Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание турнира ATP-250 в Ханчжоу на 18 сентября

18 сентября пройдёт второй игровой день турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-250, Ханчжоу. 1-й круг. Расписание игрового дня на 18 сентября (время московское)

8:30. Артур Казо (Франция) – Маттео Арнальди (Италия).

8:30. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

8:30. Ринки Хидзиката (Австралия, Q) – Камило Уго Карабельи (Аргентина, 5).

10:00. Джулио Цеппьери (Италия, Q) – Сунь Фацзин (Китай, WC).

10:00. Маттео Берреттини (Италия, 8) – Далибор Сврчина (Чехия, LL).

10:00. Александр Ковачевич (США) – Валентен Руае (Франция, Q).

11:30. Адам Уолтон (Австралия) – Себастьян Корда (США).

11:30. Александар Вукич (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия).

11:30. Нишеш Басаваредди (США, Q) – Марин Чилич (Хорватия).

14:30. Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Чжан Чжичжэнь (Китай, WC).