Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Расписание турнира ATP-250 в Ханчжоу на 18 сентября

Расписание турнира ATP-250 в Ханчжоу на 18 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

18 сентября пройдёт второй игровой день турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-250, Ханчжоу. 1-й круг. Расписание игрового дня на 18 сентября (время московское)

8:30. Артур Казо (Франция) – Маттео Арнальди (Италия).
8:30. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
8:30. Ринки Хидзиката (Австралия, Q) – Камило Уго Карабельи (Аргентина, 5).
10:00. Джулио Цеппьери (Италия, Q) – Сунь Фацзин (Китай, WC).
10:00. Маттео Берреттини (Италия, 8) – Далибор Сврчина (Чехия, LL).
10:00. Александр Ковачевич (США) – Валентен Руае (Франция, Q).
11:30. Адам Уолтон (Австралия) – Себастьян Корда (США).
11:30. Александар Вукич (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия).
11:30. Нишеш Басаваредди (США, Q) – Марин Чилич (Хорватия).
14:30. Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Чжан Чжичжэнь (Китай, WC).

Календарь турнира ATP-250 в Ханчжоу
Сетка турнира ATP-250 в Ханчжоу
Материалы по теме
Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android