Фриц — о работе с Агасси во время Кубка Лэйвера: я в восторге от этой возможности

Фриц — о работе с Агасси во время Кубка Лэйвера: я в восторге от этой возможности
Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о том, как он относится к победителю восьми турниров серии «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира американцу Андре Агасси в качестве тренера сборной мира на Кубке Лэйвера – 2025.

«Агасси был кумиром для многих американцев и для меня в детстве. Я в восторге от возможности работать с ним на корте. Шутят, что мы будем больше разговаривать, чем тренироваться, но я действительно рад шансу пообщаться с ним и пройти через этот процесс вместе», – приводит слова Фрица пресс-служба Кубка Лэйвера.

В розыгрыше Кубка Лэйвера принимают участие сборная Европы и сборная мира. Агасси является тренером сборной мира, в состав которой вошли Тейлор Фриц (США), Фрэнсис Тиафо (США), Франсиско Серундоло (Аргентина), Жоао Фонсека (Бразилия), Райлли Опелка (США) и Алекс Михельсен (США).

Кубок Лэйвера – 2025 пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

