Теннис

Диана Шнайдер — Сюзан Ламенс, результат матча 18 сентября 2025, счет 0:2, 2-й круг Сеула

Диана Шнайдер проиграла Сюзан Ламенс и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Сеуле
Диана Шнайдер


Российская теннисистка 19-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла обыграть представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (64-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 4:6, 4:6.

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2025, четверг. 08:10 МСК
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Сюзан Ламенс
64
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Матч длился 1 час 24 минуты. Шнайдер допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из семи и не выполнила ни одной подачи на вылет. Её сопернице удалось реализовать пять из семи брейк-пойнтов. Она также допустила три двойные ошибкуии выполнила один эйс.

В четвертьфинале соревнований Сюзан Ламенс сыграет с сильнейшей в матче Катержина Синякова (Чехия) — Дарья Касаткина (Австралия).

Календарь турнира в Сеуле
Сетка турнира в Сеуле
Путин наградил Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
