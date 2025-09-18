Диана Шнайдер проиграла Сюзан Ламенс и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Сеуле
Поделиться
Российская теннисистка 19-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла обыграть представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс (64-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 4:6, 4:6.
Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2025, четверг. 08:10 МСК
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
64
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Матч длился 1 час 24 минуты. Шнайдер допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из семи и не выполнила ни одной подачи на вылет. Её сопернице удалось реализовать пять из семи брейк-пойнтов. Она также допустила три двойные ошибкуии выполнила один эйс.
В четвертьфинале соревнований Сюзан Ламенс сыграет с сильнейшей в матче Катержина Синякова (Чехия) — Дарья Касаткина (Австралия).
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
09:55
-
09:33
-
09:30
-
00:55
-
00:44
-
00:41
-
00:15
- 17 сентября 2025
-
23:55
-
23:47
-
23:03
-
22:49
-
22:45
-
22:30
-
21:47
-
21:45
-
21:35
-
21:22
-
21:02
-
20:25
-
20:03
-
19:33
-
19:17
-
19:04
-
18:42
-
18:26
-
17:56
-
17:45
-
17:34
-
17:25
-
16:52
-
15:35
-
15:24
-
14:57
-
14:31
-
14:28