Елена Рыбакина — Джессика Пегула, результат матча 18 сентября 2025, счет 2:0, Кубок Билли Джин Кинг

Казахстан усилиями Елены Рыбакиной сравнял счёт в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг
Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка чемпионка ТБШ Елена Рыбакина одержала победу в матче с американской спортсменкой Джессикой Пегулой в рамках Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Счёт — 6:4, 6:1. Таким образом, счёт в четвертьфинале турнира между США и Казахстаном стал равным — 1-1.

Матч длился 1 час 14 минут. Рыбакина реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных, выполнила девять подач навылет и допустила одну двойную ошибку. Она также выиграла 89% геймов на собственной подаче. Пегуле не удалось выполнить ни одного эйса, она реализовала один брейк-пойнт из четырёх и допустила одну двойную ошибку.

Победитель встречи США — Казахстан в полуфинале сыграет с сильнейшей командой из пары Япония — Великобритания.

