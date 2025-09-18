Скидки
Лоис Буассон — Екатерина Александрова, результат матча 18 сентября 2025, счет 1:2, 2-й круг Сеула

Екатерина Александрова одолела Лоис Буассон и вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле
Екатерина Александрова
Комментарии

Российская теннисистка 11-я ракетка мира Екатерина Александрова обыграла представительницу Франции Лоис Буассон в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2025, четверг. 08:10 МСК
Лоис Буассон
49
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 2
4 		6 6
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Поединок длился 2 часа. Россиянка допустила 14 двойных ошибок, реализовала четыре брейк-пойнта из шести и выполнила шесть подач навылет. Француженке удалось реализовать 2 из 10 брейк-пойнтов. Она также допустила семь двойных ошибок и не выполнила ни одного эйса.

В четвертьфинале соревнований вторая сеяная Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в матче Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Элла Зайдель (Германия).

Календарь турнира в Сеуле
Сетка турнира в Сеуле
