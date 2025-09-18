Екатерина Александрова одолела Лоис Буассон и вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле
Российская теннисистка 11-я ракетка мира Екатерина Александрова обыграла представительницу Франции Лоис Буассон в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:2.
Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2025, четверг. 08:10 МСК
49
Лоис Буассон
Л. Буассон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Поединок длился 2 часа. Россиянка допустила 14 двойных ошибок, реализовала четыре брейк-пойнта из шести и выполнила шесть подач навылет. Француженке удалось реализовать 2 из 10 брейк-пойнтов. Она также допустила семь двойных ошибок и не выполнила ни одного эйса.
В четвертьфинале соревнований вторая сеяная Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в матче Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Элла Зайдель (Германия).
