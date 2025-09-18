Елена Рыбакина оценила уровень поддержки зрителей на Кубке Билли Джин Кинг — 2025

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась по поводу поддержки трибун в матче с Джессикой Пегулой. Сегодня, 18 сентября, она обыграла американку в рамках 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Счёт — 6:4, 6:1. Таким образом, счёт в четвертьфинале турнира между США и Казахстаном стал равным — 1-1.

Пегула и Рыбакина играли в китайском Шэньчжэне.

— Здесь будто бы ваша домашняя публика. Вам это нравится?

— Да, мне это очень нравится, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Победитель встречи США — Казахстан в полуфинале сыграет с сильнейшей командой из пары Япония — Великобритания. Эти сборные выйдут на корт также 18 сентября.