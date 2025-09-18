Паула Бадоса поблагодарила болельщиков за поддержку на Кубке Билли Джин Кинг

Испанская теннисистка Паула Бадоса (18-я ракетка мира) у себя на странице в соцсети поблагодарила болельщиков за поддержку. Ранее она проиграла украинке Элине Свитолиной в матче Кубка Билли Джин Кинг, где сборная Испании встретилась со сборной Украины.

«Спасибо всем за вечную поддержку и заботу. Ваша поддержка — это то, что помогает мне двигаться вперёд, я чувствую вас. Мы снова в деле!

Ничто не сравнится с чувством, когда выходишь на корт. Я вернулась, я стала сильнее, чем когда-либо», — написала у себя на странице в соцсети Бадоса.

27-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса становилась полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии (2025) и выигрывала четыре титула WTA в одиночном разряде.