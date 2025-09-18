Ига Швёнтек без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 6:3, 6:2.

Для победы польской спортсменке понадобился 1 час 32 минуты. За это время Швёнтек допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 и выполнила две подачи навылет. Кырсте удалось реализовать два из семи брейк-пойнтов. Она также допустила одну двойную ошибку и выполнила четыре эйса.

В четвертьфинале турнира в Сеуле Ига Швёнтек сыграет с победительницей поединка Барбора Крейчикова (Чехия) — Эмма Радукану (Великобритания).