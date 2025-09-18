Ига Швёнтек без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 6:3, 6:2.
Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
66
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Для победы польской спортсменке понадобился 1 час 32 минуты. За это время Швёнтек допустила одну двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 и выполнила две подачи навылет. Кырсте удалось реализовать два из семи брейк-пойнтов. Она также допустила одну двойную ошибку и выполнила четыре эйса.
В четвертьфинале турнира в Сеуле Ига Швёнтек сыграет с победительницей поединка Барбора Крейчикова (Чехия) — Эмма Радукану (Великобритания).
