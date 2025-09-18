Сборная США вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2025, обыграв Казахстан

Американские теннисистки одержали победу над сборной Казахстана в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Счёт — 2-1. В решающем парном матче верх взяли Джессика Пегула и Тэйлор Таунсенд. Со счётом 6:2, 7:6 (7:1) они обыграли Елену Рыбакину и Юлию Путинцеву.

Для победы американкам понадобился 1 час 25 минут. За это время Пегула и Таунсенд допустили две двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из восьми и выполнили четыре подачи навылет. Путинцевой и Рыбакиной удалось реализовать только один брейк-пойнт из восьми. Они также допустили две двойные ошибки и выполнили два эйса.

В полуфинале командных соревнований сборная США сыграет с сильнейшей командой из пары Япония — Великобритания.