Главная Теннис Новости

США — Казахстан, результат матча 18 сентября 2025, счет 2:1, 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2025

Сборная США вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2025, обыграв Казахстан
Джессика Пегула
Комментарии

Американские теннисистки одержали победу над сборной Казахстана в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Счёт — 2-1. В решающем парном матче верх взяли Джессика Пегула и Тэйлор Таунсенд. Со счётом 6:2, 7:6 (7:1) они обыграли Елену Рыбакину и Юлию Путинцеву.

Для победы американкам понадобился 1 час 25 минут. За это время Пегула и Таунсенд допустили две двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из восьми и выполнили четыре подачи навылет. Путинцевой и Рыбакиной удалось реализовать только один брейк-пойнт из восьми. Они также допустили две двойные ошибки и выполнили два эйса.

В полуфинале командных соревнований сборная США сыграет с сильнейшей командой из пары Япония — Великобритания.

