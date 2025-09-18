Бен Шелтон не выступит на турнире ATP-500 в Токио

Американский теннисист шестая ракетка мира Бен Шелтон не выйдет на корты турнира АТР-500 в Токио (Япония). Об этом в социальных сетях сообщил испанский журналист Хосе Моргадо.

Известно, что причиной отказа от участия в соревнованиях стала травма плеча, которую американец получил во время Открытого чемпионата США — 2025. В Нью-Йорке Шелтон снялся по ходу матча четвёртого круга с французом Адрианом Маннарино (53-й номер рейтинга) при счёте 6:3, 3:6, 6:4, 4:6.

Турнир в Токио пройдёт с 24 по 30 сентября. В прошлом году Шелтон сумел дойти до четвертьфинала, где уступил Артюру Фису. Действующим победителем соревнований является как раз француз. Из игроков топ-10 в этом году в Японии сыграют первая ракетка мира Карлос Алькарас и пятый номер рейтинга Тейлор Фриц.