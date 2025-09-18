Состоялась официальная фотосессия участников Кубка Лэйвера — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Официальный аккаунт Кубка Лэйвера — 2025 в социальных сетях поделился кадрами с общей фотосессии участников турнира. На ней представлены основные и запасные игроки сборных Европы и мира, а также тренерский состав.

Фото: x.com/lavercup

Фото: x.com/lavercup

Фото: x.com/lavercup

Фото: x.com/lavercup

В основной состав сборной Европы вошли Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Александр Зверев (Германия), Хольгер Руне (Дания), Якуб Меншик (Чехия), Флавио Коболли (Италия). Сборную мира представят Тейлор Фриц (США), Фрэнсис Тиафо (США), Франсиско Серундоло (Аргентина), Жоао Фонсека (Бразилия), Райлли Опелка (США) и Алекс Михельсен (США).

Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.