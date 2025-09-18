Александр Шевченко вышел во второй круг турнира в Чэнду на отказе Гаэля Монфиса
Казахстанский теннисист Александр Шевченко прошёл во второй круг турнира категории АТР-250 в Чэнду (Китай) на отказе 39-летнего Гаэля Монфиса. Матч завершился при счёте 6:7 (3:7), 6:3, 1:0.
Чэнду. 1-й круг
18 сентября 2025, четверг. 11:55 МСК
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|0
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Шевченко реализовал два брейк-пойнта из трёх возможных, выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Монфису удалось выполнить три эйса. Он не смог реализовать 11 брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки.
Во втором круге соревнований в Китае казахстанец Александр Шевченко сыграет с 22-летним Джованни Мпетчи Перрикаром (36-я ракетка мира) из Франции.
