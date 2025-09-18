Скидки
Александр Шевченко — Гаэль Монфис, результат матча 18 сентября 2025, счет 2:1, 1-й круг Чэнду

Александр Шевченко вышел во второй круг турнира в Чэнду на отказе Гаэля Монфиса
Александр Шевченко
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Шевченко прошёл во второй круг турнира категории АТР-250 в Чэнду (Китай) на отказе 39-летнего Гаэля Монфиса. Матч завершился при счёте 6:7 (3:7), 6:3, 1:0.

Чэнду. 1-й круг
18 сентября 2025, четверг. 11:55 МСК
Казахстан
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		6 1
7 7 		3 0
         
Франция
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Шевченко реализовал два брейк-пойнта из трёх возможных, выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Монфису удалось выполнить три эйса. Он не смог реализовать 11 брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки.

Во втором круге соревнований в Китае казахстанец Александр Шевченко сыграет с 22-летним Джованни Мпетчи Перрикаром (36-я ракетка мира) из Франции.

Календарь турнира в Чэнду
Сетка турнира в Чэнду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

