Главная Теннис Новости

Катержина Синякова — Дарья Касаткина, результат матча 18 сентября 2025, счет 2:0, 2-й круг Сеула

Катержина Синякова обыграла Дарью Касаткину во втором круге Сеула
Катержина Синякова
Комментарии

Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 7:6 (7:2), 6:2.

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Катержина Синякова
77
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Дарья Касаткина
16
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч длился 1 час 55 минут. За это время Синякова допустила пять двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и выполнила одну подачу навылет. Касаткиной удалось реализовать три из девяти брейк-пойнтов. Она также допустила восемь двойных ошибок и выполнила один эйс.

В четвертьфинале турнира в Сеуле Катержина Синякова сыграет с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс, которая ранее обыграла россиянку Диану Шнайдер.

Календарь турнира в Сеуле
Сетка турнира в Сеуле
