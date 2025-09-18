Катержина Синякова обыграла Дарью Касаткину во втором круге Сеула

Чешская теннисистка Катержина Синякова обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 7:6 (7:2), 6:2.

Матч длился 1 час 55 минут. За это время Синякова допустила пять двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и выполнила одну подачу навылет. Касаткиной удалось реализовать три из девяти брейк-пойнтов. Она также допустила восемь двойных ошибок и выполнила один эйс.

В четвертьфинале турнира в Сеуле Катержина Синякова сыграет с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс, которая ранее обыграла россиянку Диану Шнайдер.