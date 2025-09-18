Стал известен соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Ханчжоу
Определился соперник российского теннисиста чемпиона ТБШ Даниила Медведева в матче второго круга турнира АТР-250 в Ханчжоу (Китай). Им стал португалец Нишеш Басаваредди, который обыграл 36-летнего хорвата Марина Чилича на старте турнира. Счёт — 6:4, 4:6, 6:3.
Ханчжоу. 1-й круг
18 сентября 2025, четверг. 12:10 МСК
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Марин Чилич
М. Чилич
Матч длился 2 часа 33 минуты. За это время Чилич реализовал два брейк-пойнта из пяти и выполнил 10 подач навылет, а также допустил семь двойных ошибок. Басаваредди удалось реализовать три из пяти брейк-пойнтов. Он также допустил семь двойных ошибок и выполнил семь эйсов.
Ранее стало известно, что Медведев пригласил в свою команду шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке.
