«Уже забыла о том матче». Корнеева — о победном финале юниорского Australian Open

Российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, как вспоминала эмоции от победы на юниорском финале Открытого чемпионата Австралии – 2023, где соперничала с другой россиянкой, Миррой Андреевой.

«Я уже забыла о том матче. Мне кажется, первый год после той встречи был периодом, когда вспоминала многие из тех эмоций, которые тогда испытала. Это было настолько сильно, что мне этот финал неоднократно снился. В конце концов, я пришла к выводу о том, что мой юниорский этап завершён и нужно фокусироваться на настоящем.

С одной стороны, мысли об успехах прошлого могут улучшить твою самооценку. С другой стороны, если ты о них думаешь, то ты словно находишься на якоре прошлого и не можешь концентрироваться на настоящем.

В какой-то момент я полностью забыла о своих юниорских успехах. Я превратилась во взрослую женщину, соревнуюсь в теннисе на взрослом уровне – вот на этом я и сфокусирована. Я меняю своё мышление, потому что в этом плане разница огромна», – приводит слова Корнеевой журналист Шимон Пржибыш на своей странице в соцсети.

На юниорском финале Открытого чемпионата Австралии в 2023 году Корнеева встретилась с россиянкой Миррой Андреевой, у которой Корнеева выиграла со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

Алине Корнеевой 18 лет. Её лучшей позицией в рейтинге WTA является 128-е место. На турнирах WTA один раз выходила в финал в парном разряде в 2024 году.

