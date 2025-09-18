Рыбакина одержала 22-ю победу с 2020 года над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина одержала 22-ю победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA с 2020 года, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В матче Кубка Билли Джин Кинг – 2025 со сборной США Рыбакина обыграла Джессику Пегулу (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Лидирует в списке теннисисток с наибольшим количеством побед над топ-10 с 2020 года полька Ига Швёнтек, которая одержала 52 победы. На второй позиции белорусская теннисистка Арина Соболенко (39 побед), замыкает тройку лидеров американка Кори Гауфф с 29 победами над топ-10. На четвёртом месте в данном статистическом показателе находится ещё одна американка, Джессика Пегула, с 23 победами.

Отметим, что несмотря на победу Рыбакиной, сборной Казахстана не удалось выйти в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – 2025. Теннисистки США одержали победу в матче со счётом 2:1.