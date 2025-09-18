Барбора Крейчикова обыграла Эмму Радукану во втором круге турнира в Сеуле

39-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Сеуле (Китай). Во втором круге она обыграла британскую теннисистку Эмму Радукану, которая занимает 33-ю строчку мирового рейтинга. Матч завершился со счётом 4:6, 7:6 (12:10), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Крейчикова три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Радукану четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В третьем круге соревнований Барбора Крейчикова встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек.