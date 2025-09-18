«Это меня убивало». Корнеева — о своём эмоциональном состоянии после операции на руке

156-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться во время перерыва в игровой карьере из-за травмы. Корнеева провела несколько месяцев без игр из-за операции на запястье и последующего восстановления.

«Весь мой тренерский штаб помогал мне справиться с этим. В 2024 году я не играла больше шести месяцев. Я замкнулась. Удалила приложения о теннисе и перестала следить за результатами других игроков. Не хотела смотреть матчи. Когда я испытывала трудности и видела, как другие играют, а сама могла тренироваться лишь по часу в день, это меня убивало. Было очень тяжело. Бывали периоды, когда я каждый день чувствовала сильный гнев», – приводит слова Корнеевой Punto de Break.

Ранее Алина Корнеева одержала победу на турнире ITF W50 в Эворе (Португалия), обыграв в финале испанку Кайтлин Кеведо со счётом 6:3, 6:1.