Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это меня убивало». Корнеева — о своём эмоциональном состоянии после операции на руке

«Это меня убивало». Корнеева — о своём эмоциональном состоянии после операции на руке
Аудио-версия:
Комментарии

156-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться во время перерыва в игровой карьере из-за травмы. Корнеева провела несколько месяцев без игр из-за операции на запястье и последующего восстановления.

«Весь мой тренерский штаб помогал мне справиться с этим. В 2024 году я не играла больше шести месяцев. Я замкнулась. Удалила приложения о теннисе и перестала следить за результатами других игроков. Не хотела смотреть матчи. Когда я испытывала трудности и видела, как другие играют, а сама могла тренироваться лишь по часу в день, это меня убивало. Было очень тяжело. Бывали периоды, когда я каждый день чувствовала сильный гнев», – приводит слова Корнеевой Punto de Break.

Ранее Алина Корнеева одержала победу на турнире ITF W50 в Эворе (Португалия), обыграв в финале испанку Кайтлин Кеведо со счётом 6:3, 6:1.

Материалы по теме
Камбэк Александровой на старте Сеула. Она остановила сенсационную полуфиналистку «РГ»-2025
Камбэк Александровой на старте Сеула. Она остановила сенсационную полуфиналистку «РГ»-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android