Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: результаты игрового дня 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, в Сеуле (Южная Корея) состоялся очередной игровой день хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Сеуле. 2-й круг. Результаты 18 сентября:

Лоис Буассон (Франция) – Екатерина Александрова (Россия, 2) — 6:4, 2:6, 2:6;

Диана Шнайдер (Россия, 5) – Сюзан Ламенс (Нидерланды, LD) — 4:6, 4:6;

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Сорана Кырстя (Румыния, SR) — 6:3, 6:2;

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) – Элла Зайдель (Германия, Q) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 5:7;

Катержина Синякова (Чехия, Q) – Дарья Касаткина (Австралия, 4) — 7:6 (7:2), 6:2;

Барбора Крейчикова (Чехия) – Эмма Радукану (Великобритания, 8) — 4:6, 7:6 (12:10), 6:1.

Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.