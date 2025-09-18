Скидки
Алькарас: шутка про Алькатрас сопровождала меня с детства, я обязан был туда съездить

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о посещении острова Алькатрас в заливе Сан-Франциско (США), где находится одноимённая федеральная тюрьма строгого режима «Алькатрас», также известная как «Скала».

«Шутка про Алькараса и Алькатрас сопровождала меня с самого детства, так что я просто обязан был туда съездить», – приводит слова Алькараса Tennis TV.

Алькарас находится в Сан-Франциско, где готовится выступить в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера – 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном команды будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа.

Карлос Алькарас посетил остров Алькатрас
