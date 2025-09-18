Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сюрприз, сюрприз!» Стефанос Циципас — об участии в Six Kings Slam — 2025

27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался об участии в выставочном турнире Six Kings Slam — 2025, который во второй раз в своей истории пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 15 по 18 октября.

«Сюрприз, сюрприз! Рад участвовать на турнире Six Kings Slam в следующем месяце в Эр-Рияде», — написал Циципас в социальных сетях.

Циципас заменил седьмую ракетку мира британца Джека Дрейпера в списке игроков. Ранее Стефанос снялся с турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 13 по 19 октября.

Теннис. Выставочный турнир Six Kings Slam — 2025. Участники:

Янник Синнер (Италия, чемпион 2024 года);

Новак Джокович (Сербия);

Карлос Алькарас (Испания);

Александр Зверев (Германия);

Стефанос Циципас (Греция);

Тейлор Фриц (США).

За участие в турнире теннисисты получат $ 1,5 млн, победитель соревнований заберёт призовой фонд в $ 6 млн.