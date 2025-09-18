Скидки
Теннис Новости

«Интересный новый этап в карьере». Медведев — о работе с Юханссоном и Гётцке

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о работе со шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Роханом Гётцке.

«Это было непростое решение, но я рад попробовать с ними поработать до конца сезона, а затем посмотрю, как пойдёт. Мне нравится, как они работают, что они говорят, и это интересный новый этап в моей карьере.

Я не играл в теннис примерно две недели после US Open, потому что знал, что следующий турнир будет не сразу. На прошлой неделе у меня была очень хорошая тренировочная неделя. Мой уровень был очень хорошим – может, это был даже лучший теннис, который я показывал в этом году. И цель — попытаться воспроизвести это на корте, потому что если у меня это получится, то смогу выигрывать турниры или играть в хороший теннис, а это для меня самое важное», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Комментарии
