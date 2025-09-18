«Его поддержка бесценна». Корнеева — об общении с Надалем в его академии

156-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, какую роль в её карьере играет 22-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, отметив, что теннисист часто общается с ней и интересуется состоянием после перенесённой операции.

«Его поддержка бесценна. В академии работают опытные тренеры и выдающиеся игроки. Они старались ежедневно меня поддерживать. Многие вопросы обсуждали с Рафаэлем, ведь он не раз переживал операции. Его помощь была огромной. Он прекрасно понимает, как справляться с давлением при возвращении после серьёзных травм.

Когда он завершал сезон, мы несколько месяцев не пересекались. Сейчас всё изменилось — я вижу его гораздо чаще. Каждый раз, когда он меня встречает, интересуется, как я себя чувствую, проявляет понимание и советует находить положительное в каждой ситуации», – приводит слова Корнеевой Punto De Break.