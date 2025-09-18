Ига Швёнтек — о турнире в Сеуле: Олимпиада-1988 была ярким моментом карьеры моего папы

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему турнир WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) является для неё особенным.

«Олимпиада-1988 была ярким моментом карьеры моего папы, и мы с сестрой с детства слушаем истории об этом. Он всегда говорил, что для него это было большим приключением. Я занимаюсь другим видом спорта, но мы всё равно находимся в Олимпийском парке. Удивлена, насколько весь город до сих пор чтит олимпийскую традицию. Это здорово, потому что это событие – вообще лучшее, что есть в мире. Для меня, безусловно, честь здесь играть. И, возможно, в следующем году папа сюда приедет», – сказала Швёнтек в интервью на корте.

Томаш Швёнтек — польский гребец. Он участвовал в соревнованиях по четвёрке парной среди мужчин на летних Олимпийских играх 1988 года. Тогда Польша заняла седьмое место в общем зачёте.