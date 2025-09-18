Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — о турнире в Сеуле: Олимпиада-1988 была ярким моментом карьеры моего папы

Ига Швёнтек — о турнире в Сеуле: Олимпиада-1988 была ярким моментом карьеры моего папы
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему турнир WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) является для неё особенным.

«Олимпиада-1988 была ярким моментом карьеры моего папы, и мы с сестрой с детства слушаем истории об этом. Он всегда говорил, что для него это было большим приключением. Я занимаюсь другим видом спорта, но мы всё равно находимся в Олимпийском парке. Удивлена, насколько весь город до сих пор чтит олимпийскую традицию. Это здорово, потому что это событие – вообще лучшее, что есть в мире. Для меня, безусловно, честь здесь играть. И, возможно, в следующем году папа сюда приедет», – сказала Швёнтек в интервью на корте.

Томаш Швёнтек — польский гребец. Он участвовал в соревнованиях по четвёрке парной среди мужчин на летних Олимпийских играх 1988 года. Тогда Польша заняла седьмое место в общем зачёте.

Материалы по теме
Ига Швёнтек без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android