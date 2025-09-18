Скидки
Серена Уильямс вспомнила случай на Australian Оpen, когда зритель помог ей выиграть матч

Серена Уильямс вспомнила случай на Australian Оpen, когда зритель помог ей выиграть матч
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс рассказала историю о том, как во время финала на Australian Open один болельщик своей репликой заставил её собраться и довести матч до победы.

«Помню, был один парень в Австралии. Я играла финал. У меня была костная гематома на обоих коленях. Кажется, я выиграла первый сет, а потом стала проигрывать второй. И, честно говоря, я была выжата. Всё, больше не могла. Думала: «У меня больше нет сил». И тут один парень из толпы закричал: «Видишь, ты не так хороша, как про тебя говорят. Я знал это». И я посмотрела на этого парня и подумала: «Вот это именно то, что мне нужно». Скажи мне «нет», и я докажу, что смогу. Я не проиграла больше ни одного гейма. Если бы он этого не сказал, та, за кого он болел, выиграла бы.

Я так и не смогла найти этого парня. Кто он был? Я хотела поблагодарить его. Эй, парень, где ты? Позвони, пожалуйста», – сказала Серена во время записи подкаста Stockton Street.

