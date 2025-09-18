«Это был поистине особенный момент». Алькарас — о победе на Кубке Лэйвера — 2024

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об участии в Кубке Лэйвера — 2025, вспомнив свой прошлогодний опыт.

«Энергия, которую я там получил… была просто безумной, если честно. Возможность сыграть в командном турнире с теми же игроками, с которыми я раньше играл, была для меня просто потрясающей. Я просто наслаждался, думаю, что получил новую энергию, чтобы освежить разум, зарядиться энергией, чтобы быть ещё сильнее к следующему турниру.

Это был поистине особенный момент – праздновать вместе со всеми товарищами по команде, держать трофей, праздновать вместе с болельщиками. Я буду рад снова получить этот опыт, поэтому постараюсь поднять кубок в конце и снова отпраздновать победу вместе с товарищами по команде», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.