Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это был поистине особенный момент». Алькарас — о победе на Кубке Лэйвера — 2024

«Это был поистине особенный момент». Алькарас — о победе на Кубке Лэйвера — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об участии в Кубке Лэйвера — 2025, вспомнив свой прошлогодний опыт.

«Энергия, которую я там получил… была просто безумной, если честно. Возможность сыграть в командном турнире с теми же игроками, с которыми я раньше играл, была для меня просто потрясающей. Я просто наслаждался, думаю, что получил новую энергию, чтобы освежить разум, зарядиться энергией, чтобы быть ещё сильнее к следующему турниру.

Это был поистине особенный момент – праздновать вместе со всеми товарищами по команде, держать трофей, праздновать вместе с болельщиками. Я буду рад снова получить этот опыт, поэтому постараюсь поднять кубок в конце и снова отпраздновать победу вместе с товарищами по команде», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.

Материалы по теме
Алькарас: шутка про Алькатрас сопровождала меня с детства, я обязан был туда съездить
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android