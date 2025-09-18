Скидки
Алькарас — о Кубке Лэйвера: мне просто очень хочется выиграть со Зверевым в паре

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, с кем бы хотел сыграть в паре на Кубке Лэйвера.

«Я хочу снова сыграть с Сашей Зверевым. Мне просто очень хочется выиграть с ним в паре. Энергия, которую я получил, играя с Каспером [Руудом] в прошлом году, была сумасшедшей, мне просто нравится играть с ним», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.

В основной состав сборной Европы вошли Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Александр Зверев (Германия), Хольгер Руне (Дания), Якуб Меншик (Чехия), Флавио Коболли (Италия). Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа.

Комментарии
