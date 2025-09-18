Скидки
Флавио Коболли заключил сделку с Каспером Руудом и может перекраситься в блонд

25-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли заключил сделку с 12-м номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом. Если команда Европы выиграет Кубок Лэйвера и если в воскресенье, 21 сентября, «Рома» обыграет «Лацио», то итальянец перекрасится в блонд.

Рууд. Кто должен стать блондином на туре следующим? Думаю, есть парень, помимо меня, который мог бы отлично выглядеть с блондом, Флавио, он итальянец, стильный, и у него довольно светлый цвет волос для итальянца, так что он мог бы. Думаю, ему нравится эта идея. У тебя голубые глаза, Флавио? Да, у него голубые глаза.

Коболли. У всей моей семьи.

Рууд. Он точно станет блондином. У него, должно быть, есть арктические гены. Тебе стоит стать блондином. После Карлоса. Если мы выиграем, может, ты сделаешь это? Что нужно, чтобы ты стал блондином?

Коболли. Если ты мне скажешь, то, возможно… «Рома» должна выиграть дерби у «Лацио» в воскресенье, и мы выигрываем (Кубок Лэйвера. — Прим. «Чемпионата»).

Рууд. Опасные выходные для Флавио, — приводит слова теннисистов пресс-служба ATP.

