Болельщик принёс плакат на матч Таунсенд после её критики китайской кухни

Болельщик принёс плакат на матч американской теннисистки Тэйлор Таунсенд на Кубке Билли Джин Кинг — 2025 в Шэньчжэне (Китай), где сборная США играла с Казахстаном.

Фото: Интернет

«Тэйлор, ешь больше бычьих лягушек – тогда будешь лучше играть», — написал болельщик на плакате.

Ранее Таунсенд раскритиковала китайскую кухню в социальных сетях. Позже американка извинилась за свои слова.

На Кубке Билли Джин Кинг американские теннисистки одержали победу над сборной Казахстана в 1/4 финала. Счёт — 2-1. В решающем парном матче верх взяли Джессика Пегула и Тэйлор Таунсенд. Со счётом 6:2, 7:6 (7:1) они обыграли Елену Рыбакину и Юлию Путинцеву.