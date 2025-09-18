Скидки
Болельщик принёс плакат на матч Таунсенд после её критики китайской кухни

Болельщик принёс плакат на матч Таунсенд после её критики китайской кухни
Болельщик принёс плакат на матч американской теннисистки Тэйлор Таунсенд на Кубке Билли Джин Кинг — 2025 в Шэньчжэне (Китай), где сборная США играла с Казахстаном.

«Тэйлор, ешь больше бычьих лягушек – тогда будешь лучше играть», — написал болельщик на плакате.

Ранее Таунсенд раскритиковала китайскую кухню в социальных сетях. Позже американка извинилась за свои слова.

На Кубке Билли Джин Кинг американские теннисистки одержали победу над сборной Казахстана в 1/4 финала. Счёт — 2-1. В решающем парном матче верх взяли Джессика Пегула и Тэйлор Таунсенд. Со счётом 6:2, 7:6 (7:1) они обыграли Елену Рыбакину и Юлию Путинцеву.

Тэйлор Таунсенд извинилась за свои слова о китайской кухне
