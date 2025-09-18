Федерер высказался о возможности создания тура для ветеранов вместе с Надалем

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о возможности организации тура для ветеранов тенниса вместе с испанцем Рафаэлем Надалем, отметив, что он мог бы носить имя «Федаль тур» (от соединения фамилий Федерера и Надаля. – Прим. «Чемпионата»).

– Роджер, не знаю, что ты думаешь. Ты бы когда-нибудь начал тур для ветеранов вместе с Рафой?

— Да, почему нет? Я имею в виду, что я люблю Рафу. И вот недавно я играл четыре часа в теннис в Сан-Франциско, а потом в Лос-Анджелесе ещё полтора часа. Я стараюсь держать себя в хорошей форме. И я знаю, что Рафа тоже вполне открыт к тому, чтобы, может быть, поиграть в теннис.

Это звучит ужасно для нас — теннис ветеранов, понимаешь, но, может быть, мы можем создать тур, что-то вроде «Федаль тура» или чего-то подобного. Думаю, это было бы круто. И я думаю, что это на самом деле одна из причин, почему я участвую в Кубке Лэйвера, чтобы осветить прошлое, великих игроков прошлого. И, может быть, тур ветеранов… Он у нас был немного в теннисе. Думаю, он тогда назывался «Тур чемпионов». Он существовал. Я думаю, что есть большой интерес к тому, чтобы увидеть чемпионов прошлого. Так что я мог бы, может быть, рассмотреть это вместе с Рафой, конечно, – сказал Федерер в эфире CNBC.