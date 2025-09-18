Скидки
Борг — о допинге в теннисе: знаю некоторых игроков, которые принимали то, что не должны

11-кратный чемпион «Больших шлемов» швед Бьорн Борг высказался о применении допинга в теннисе и борьбы с ним.

«В моём поколении я знаю некоторых игроков, они принимали то, что не должны были принимать. Не хочу называть имён, это неважно. Но сегодня я считаю, что это хорошо, что они сдают тесты, и я понимаю, что иногда игрокам приходится сдавать много тестов», — сказал Борг в интервью BBC Breakfast.

68-летний Борг — шестикратный победитель Открытого чемпионата Франции и пятикратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде, трёхкратный победитель итоговых турниров туров Гран-при и World Championship Tennis, обладатель Кубка Дэвиса (1975) в составе сборной Швеции. Член Международного зала теннисной славы с 1987 года.

