Муратоглу: календарь становится слишком тяжёлым в период с мая и до конца августа

Муратоглу: календарь становится слишком тяжёлым в период с мая и до конца августа
Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о загруженности теннисного календаря, отметив, что основное количество крупных турниров проходит с мая по август.

«Думаю, что календарь становится слишком тяжёлым в период с мая и до конца августа. Три турнира «Большого шлема» и так много «Мастерсов» за такой короткий промежуток времени. Я думаю, что это слишком много.

Я бы предпочёл, чтобы они были более равномерно распределены по сезону. Думаю, это было бы лучше для игроков», — приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.

Отметим, что многие ведущие теннисисты мира уже не раз высказывались о календаре соревнований, отмечая, что он выглядит достаточно загруженным.

