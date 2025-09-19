Скидки
Борг — о допинге Синнера: не знаю, что произошло, но случай очень странный

11-кратный чемпион «Больших шлемов» швед Бьорн Борг высказался о допинг-скандале четырёхкратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Честно говоря, я был очень удивлён, когда всё это прочитал. К тому же, мне кажется, это с ним случилось дважды. То есть если это случилось один раз… но, кажется, это было дважды. Не знаю, что произошло, но случай очень странный. Честно говоря, не знаю, что произошло. Надеюсь только, что ничего серьёзного», — сказал Борг в интервью BBC Breakfast.

Напомним, в августе 2024 года Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что Синнер сдал две положительные допинг‑пробы на клостебол. В феврале 2025 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) дисквалифицировало теннисиста на три месяца.

Борг — о допинге в теннисе: знаю некоторых игроков, которые принимали то, что не должны
