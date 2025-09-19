Скидки
Муратоглу — о календаре после US Open: до конца сезона есть много классных турниров

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о том, что теннисный сезон не стоит считать скучным после завершения US Open из-за отсутствия турниров «Большого шлема», отметив, что в календаре есть много интересных соревнований.

«Конечно, всегда более захватывающе, когда есть турнир «Большого шлема», потому что это самые крупные события в теннисе. Но я думаю, что после US Open и до конца сезона есть много действительно классных турниров. Назову лишь некоторые: это «Мастерсы», Итоговый турнир АТР в конце сезона, а также два турнира UTS, которые невероятно захватывающие.

Думаю, что это отличные турниры для болельщиков, даже несмотря на то, что они не являются мэйджорами», – приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.

