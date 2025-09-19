Борг — о жизни с раком: врач сказал, что есть спящие клетки и в будущем придётся бороться

11-кратный чемпион «Больших шлемов» швед Бьорн Борг рассказал о жизни с раком предстательной железы, заявив, что ему придётся бороться в будущем, несмотря на то что он находится в стадии ремиссии.

«Я разговаривал с врачом, и он сказал, что это очень, очень плохо. Он сказал, что есть спящие раковые клетки и в будущем придётся бороться. Каждые полгода я хожу и сдаю анализы. Последний раз я сдавал анализы две недели назад. Мне придётся с этим жить», — сказал Борг в интервью BBC Breakfast.

68-летний Борг — шестикратный победитель Открытого чемпионата Франции и пятикратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде, трёхкратный победитель итоговых турниров туров Гран-при и World Championship Tennis, обладатель Кубка Дэвиса (1975) в составе сборной Швеции. Член Международного зала теннисной славы с 1987 года.