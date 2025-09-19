Винус Уильямс — об отношениях с Сереной: люди думали, что мы тайно ненавидим друг друга

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс высказала мнение, что заблуждалась, думая, что многие болельщики и журналисты приписывали ей и сестре Серене напряжённые отношения, отметив при этом, что чувствовала критику из-за манеры поведения за пределами корта.

«Было заблуждение, мне казалось, что я клюнула на то, что мы тайно ненавидим друг друга, тогда как это абсолютно далеко от реальности. Мне казалось, что люди думали, что мы тайно ненавидим друг друга, типа: «О, мы узнаем об этом», потому что люди всегда говорили: «А как это — играть против своей сестры? Вы разговариваете перед этим?» Это так по-идиотски, да. Окей, но если ты видишь свою сестру, то да, ты поговоришь с ней перед матчем. Так что у меня было это заблуждение.

Я чувствую, что в начале карьеры люди думали, что я была слишком дерзкой и что было неправильно с моей стороны говорить, что я думала, что могу выиграть, даже несмотря на то, что я только начинала побеждать. Нас не считали милыми — люди пытались сказать, что мы не милые, потому что мы не разговаривали с другими людьми в раздевалке», – приводит слова Винус Уильямс Sportskeeda.