Александрова — Зайдель: онлайн-трансляция матча турнира в Сеуле начнётся не ранее 10:30
Сегодня, 19 сентября, в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) встретятся 11-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова и 105-й номер рейтинга представительница Германии Элла Зайдель. Встреча запланирована на 10:30 мск.
Сеул (ж). 1/4 финала
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
105
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Не начался
|1
|2
|3
|
|
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Элла Зайдель.
Для Александровой и Зайдель матч в Сеуле станет первой официальной очной встречей в рамках WTA-тура.
Турнир WTA-500 в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя. В финале прошлого года она обыграла австралийку Дарью Касаткину со счётом 1:6, 6:4, 6:1.
