Матч-центр:
Теннис

Екатерина Александрова — Элла Зайдель: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Сеуле начнётся не ранее 10:30 мск

Александрова — Зайдель: онлайн-трансляция матча турнира в Сеуле начнётся не ранее 10:30
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) встретятся 11-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова и 105-й номер рейтинга представительница Германии Элла Зайдель. Встреча запланирована на 10:30 мск.

Сеул (ж). 1/4 финала
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Элла Зайдель
105
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Элла Зайдель.

Для Александровой и Зайдель матч в Сеуле станет первой официальной очной встречей в рамках WTA-тура.

Турнир WTA-500 в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя. В финале прошлого года она обыграла австралийку Дарью Касаткину со счётом 1:6, 6:4, 6:1.

Камбэк Александровой на старте Сеула. Она остановила сенсационную полуфиналистку «РГ»-2025
Комментарии
Новости. Теннис
