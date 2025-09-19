Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина оценила выступление сборной Казахстана в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг

Рыбакина оценила выступление сборной Казахстана в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила выступление сборной Казахстана в матче с командой США на Кубке Билли Джин Кинг — 2025. Сборная Казахстана проиграла матч со счётом 1:2 и уступила американкам дорогу в полуфинал турнира.

«Я думаю, что они немного более опытные, это уж точно. Мне кажется, мы сыграли очень хорошо. Матч был довольно равный. У меня были небольшие шансы. Но опять же, они — сильная команда. Полагаю, мы выступили неплохо. Надеюсь, в следующий раз всё сложится в нашу пользу.

Мы неплохо сыграли во всех одиночных матчах. В паре — просто немного не повезло. Но в целом, наверное, мы показали хороший теннис. Надеюсь, зрителям тоже понравилось. Думаю, в следующий раз мы просто проанализируем игру и постараемся выступить лучше, чем сегодня», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба Кубка Билли Джин Кинг.

Материалы по теме
Камбэк Александровой на старте Сеула. Она остановила сенсационную полуфиналистку «РГ»-2025
Камбэк Александровой на старте Сеула. Она остановила сенсационную полуфиналистку «РГ»-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android