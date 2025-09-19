Рыбакина оценила выступление сборной Казахстана в матче с США на Кубке Билли Джин Кинг

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила выступление сборной Казахстана в матче с командой США на Кубке Билли Джин Кинг — 2025. Сборная Казахстана проиграла матч со счётом 1:2 и уступила американкам дорогу в полуфинал турнира.

«Я думаю, что они немного более опытные, это уж точно. Мне кажется, мы сыграли очень хорошо. Матч был довольно равный. У меня были небольшие шансы. Но опять же, они — сильная команда. Полагаю, мы выступили неплохо. Надеюсь, в следующий раз всё сложится в нашу пользу.

Мы неплохо сыграли во всех одиночных матчах. В паре — просто немного не повезло. Но в целом, наверное, мы показали хороший теннис. Надеюсь, зрителям тоже понравилось. Думаю, в следующий раз мы просто проанализируем игру и постараемся выступить лучше, чем сегодня», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба Кубка Билли Джин Кинг.