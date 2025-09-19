Скидки
Главная Теннис Новости

Зверев: с нынешним календарём мы не можем позволить себе даже двух недель отдыха

Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев поделился мнением о календаре теннисных турниров, отметив, что у игроков практически не остаётся времени на отдых из-за плотности соревнований.

«Эта тема всплывает с тех пор, как я пришёл в тур, и за последние месяцы ничего не изменилось. Наш график более плотный, чем когда-либо.

Лично я всегда считал, что теннисисты заслуживают полноценного предсезонного периода, когда можно тренироваться и готовиться ко всем аспектам игры, они нуждаются в нём, а также в отпуске перед этим, чтобы иметь возможность расслабиться. С нынешним календарём мы не можем позволить себе даже двух недель отдыха. Календарь слишком насыщенный и с огромной интенсивностью. Мы заканчиваем на Итоговом турнире АТР и сразу начинаем с турнира «Большого шлема» — так не может быть», — приводит слова Зверева Punto De Break.

