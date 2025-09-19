Скидки
Зверев — об уровне игры Синнера и Алькараса: они оба явно впереди остальных

Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев поделился мнением об уровне игры, который демонстрируют испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер, отметив, что они показали невероятный теннис во время финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«Смотрите, финал «Ролан Гаррос» между Карлосом и Янником был чем-то невиданным для этого спорта, хотя бы по скорости их ударов. То, как они играли в тот день… Конечно, у нас были великие чемпионы за последние 15 лет, которые играли друг с другом, и «Большая тройка» подарила нам незабываемые матчи, но стиль игры, который эти двое продемонстрировали в Париже, я никогда прежде не видел.

Они оба явно впереди остальных, и наша обязанность — много работать, чтобы попытаться выйти на их уровень. В этом году никому такого не удалось. Надеюсь, в следующем сезоне кто-то сможет этого добиться», — приводит слова Зверева Punto De Break.

Зверев: с нынешним календарём мы не можем позволить себе даже двух недель отдыха
