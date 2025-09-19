Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафтер — о Кубке Лэйвера: Алькарас — брутальный игрок. Надеемся, он не отошёл от отпуска

Рафтер — о Кубке Лэйвера: Алькарас — брутальный игрок. Надеемся, он не отошёл от отпуска
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралиец Патрик Рафтер высказался о силе действующего лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса в преддверии Кубка Лэйвера — 2025.

Рафтер является вице-капитаном сборной мира, он помогает американцу Андре Агасси.

«Алькарас — в лучшей форме. Он доминирует в мировом теннисе вместе с Синнером, но мы знаем, что наши игроки могут удивить любого, особенно в таком формате, как здесь, с двумя сетами и супер-тай-брейком в третьем сете. Мы должны разработать план игры и тщательно проанализировать, что можем сделать, чтобы противостоять его мощи. Он — брутальный теннисист. Надеемся, он ещё не отошёл от недельного отпуска», — приводит слова Рафтера Punto de Break.

Материалы по теме
Алькарас — о Кубке Лэйвера: мне просто очень хочется выиграть со Зверевым в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android