Стив Керр — о финале US Open — 2025: никогда в жизни не видел ничего подобного

Главный тренер клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился своими эмоциями после просмотра финала US Open — 2025 с победителем турнира испанцем Карлосом Алькарасом, отметив, что никогда ранее не видел подобной игры.

«Здорово смотреть на твою игру. Финал US Open был невероятным. Никогда в жизни не видел ничего подобного», — сказал Керр в беседе с Алькарасом на тренировке Кубка Лэйвера.

В финале US Open — 2025 Карлос Алькарас играл с итальянцем Янником Синнером и одержал победу в матче со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. 22-летний Алькарас выиграл шестой титул чемпиона турнира серии «Большого шлема».