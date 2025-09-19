Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Все матчи одиночного разряда турнира в Сеуле перенесли на 20 сентября из-за дождя

Все матчи одиночного разряда турнира в Сеуле перенесли на 20 сентября из-за дождя
Аудио-версия:
Комментарии

Матчи одиночного разряда женского турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) были перенесены на субботу, 20 сентября, из-за дождя, сообщает пресс-служба WTA.

Сегодня, 19 сентября, на турнире было запланировано проведение четвертьфинальных матчей:

  • Ига Швёнтек (Польша) — Барбора Крейчикова (Чехия);
  • Клара Таусон (дания) — Майя Джойнт (Австралия);
  • Элла Зайдель (Германия) — Екатерина Александрова (Россия);
  • Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Катержина Синякова (Чехия).

Сообщается, что матчи 1/4 финала будут сыграны в субботу, 20 сентября, в дневной сессии турнира (ранним утром мск), полуфинальные встречи пройдут вечером по местному времени.

Турнир WTA-500 в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

Сетка турнира в Сеуле
Календарь турнира в Сеуле
Материалы по теме
Шарапова за $ 25 млн продала дом звезде баскетбола. Дончич теперь живёт в безумной роскоши
Шарапова за $ 25 млн продала дом звезде баскетбола. Дончич теперь живёт в безумной роскоши
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android