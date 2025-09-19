Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Все матчи одиночного разряда турнира в Сеуле перенесли на 20 сентября из-за дождя

Матчи одиночного разряда женского турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) были перенесены на субботу, 20 сентября, из-за дождя, сообщает пресс-служба WTA.

Сегодня, 19 сентября, на турнире было запланировано проведение четвертьфинальных матчей:

Ига Швёнтек (Польша) — Барбора Крейчикова (Чехия);

Клара Таусон (дания) — Майя Джойнт (Австралия);

Элла Зайдель (Германия) — Екатерина Александрова (Россия);

(Россия); Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Катержина Синякова (Чехия).

Сообщается, что матчи 1/4 финала будут сыграны в субботу, 20 сентября, в дневной сессии турнира (ранним утром мск), полуфинальные встречи пройдут вечером по местному времени.

Турнир WTA-500 в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.