Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элизабетта Коччаретто — Марта Костюк, результат матча 19 сентября 2025, счет 0:2, полуфинал Кубок Билли Джин Кинг 2025

Костюк обыграла Коччаретто и вывела Украину вперёд в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии

26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг — 2025 между Украиной и Италией. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Костюк.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Костюк выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Коччаретто один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Таким образом, Украина повела 1-0 в полуфинальном матче с Италией. Следующими на корт выйдут Элина Свитолина и Жасмин Паолини.

Материалы по теме
Шарапова за $ 25 млн продала дом звезде баскетбола. Дончич теперь живёт в безумной роскоши
Шарапова за $ 25 млн продала дом звезде баскетбола. Дончич теперь живёт в безумной роскоши
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android