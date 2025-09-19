Костюк обыграла Коччаретто и вывела Украину вперёд в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг — 2025 между Украиной и Италией. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Костюк.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Костюк выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Коччаретто один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Таким образом, Украина повела 1-0 в полуфинальном матче с Италией. Следующими на корт выйдут Элина Свитолина и Жасмин Паолини.