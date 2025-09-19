Паолини одолела Свитолину и сравняла счёт в полуфинале с Украиной на Кубке Билли Джин Кинг

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной во втором матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг — 2025 между Италией и Украиной. Поединок завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Паолини.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. За это время Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Свитолиной три эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Таким образом, Паолини сравняла счёт в противостоянии Италии и Украины (1-1). Ранее Марта Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто (6:2, 6:3). Путёвка в финал решится в матче парного разряда.