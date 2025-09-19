Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини одолела Свитолину и сравняла счёт в полуфинале с Украиной на Кубке Билли Джин Кинг

Паолини одолела Свитолину и сравняла счёт в полуфинале с Украиной на Кубке Билли Джин Кинг
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной во втором матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг — 2025 между Италией и Украиной. Поединок завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Паолини.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. За это время Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Свитолиной три эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Таким образом, Паолини сравняла счёт в противостоянии Италии и Украины (1-1). Ранее Марта Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто (6:2, 6:3). Путёвка в финал решится в матче парного разряда.

Материалы по теме
Костюк обыграла Коччаретто и вывела Украину вперёд в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android