Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Ханчжоу
88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В первом круге он обыграл американца Александра Ковачевича (69-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.
Ханчжоу. 1-й круг
19 сентября 2025, пятница. 14:25 МСК
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|3
|
|7 8
|6
Валентен Руае
В. Руае
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках Руае 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Ковачевича 21 эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в четвертьфинал соревнований Валентен Руае поспорит с 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.
Турнир в Ханчжоу проходит с 17 по 23 сентября. Действующим чемпионом соревнований является Марин Чилич из Хорватии.
