Результаты турнира ATP-250 в Ханчжоу на 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, состоялся третий игровой день турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-250, Ханчжоу. Первый круг. Результаты игрового дня на 19 сентября:

Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — Камило Уго Карабельи (Аргентина, 5) — 7:6 (7:2), 6:4;

Адам Уолтон (Австралия) — Себастьян Корда (США) — 5:7, 3:6;

Артур Казо (Франция) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 3:6, 7:5;

Александр Ковачевич (США) — Валентен Руае (Франция, Q) — 6:4, 6:7 (6:8), 3:6;

Александр Вукич (Австралия, LD) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 1:6, 6:1.